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WSJ сообщила, что Трамп приостановил пошлины под давлением

WSJ: Трамп ослабил пошлины после разговора с двумя министрами
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп решил приостановить действие новых торговых пошлин после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Лютником. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча с Трампом состоялась в отсутствие советника Питера Наварро, выступающего за усиление тарифного давления. Министры провели переговоры с президентом и остались с ним до принятия решения, уточняет WSJ.

Как отмечают журналисты, это позволило Бессенту и Лютнику избежать прямой конфронтации с Наварро, ранее препятствовавшим их участию в обсуждении торговой политики.

16 апреля Всемирная торговая организация ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,2% на фоне новых пошлин и геополитической нестабильности.

Ранее Трамп назвал сроки заключения торговой сделки между США и ЕС.

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