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В Молдавии осудили гонения на православную церковь

Экс-премьер Молдавии Тарлев осудил гонения властей на православную церковь
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Бывший премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев выразил возмущение давлением на Православную церковь Молдавии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом политик прокомментировал давление на церковь со стороны президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые дважды сорвали поездку архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в Иерусалим.

«Возмутительно видеть, как в разгар Светлой недели власти Молдовы ставят препоны на пути веры и унижают тех, кто служит народу с молитвой», — сказал экс-премьер.

Тарлев добавил, что когда архиепископа дважды останавливают на пути к святому делу, а паспорт возвращают специально уже после вылета самолета — это оскорбление церкви и души молдавского народа.

Накануне вторая попытка архиепископа Маркелла покинуть Молдавию и отправиться в Израиль были пресечены правоохранительными органами республики. Он планировал вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем.

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ указал, что произошедшее — пример политики, направленной на ограничение прав верующих Православной Церкви страны.

Ранее в Молдавии обвинили власти во враждебности к православной церкви.

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