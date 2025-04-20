Нетаньяху «не отступит ни на миллиметр» от противостояния ядерной программе Ирана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к жителям страны заявил, что не допустил появления у Ирана ядерного оружия.

«Я обязан предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Я не отказываюсь от этого и не отступаю ни на миллиметр», — сказал политик.

Он отверг аргументы своих оппонентов о том, что под его руководством страна успешно противостояла ядерной программе Тегерана.

«Самое интересное — слышать критику от тех, кто выступал против действий, которые я предпринимал на протяжении многих лет, чтобы нанести ущерб иранской ядерной программе», — отметил премьер-министр и добавил, что без его усилий у Ирана уже 10 лет было бы ядерное оружие.

Нетаньяху выступил с заявлением на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана об основных моментах урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу.

Ранее США отказались поддержать планы Израиля атаковать Иран.