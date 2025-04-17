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Стало известно, что США не поддержали намерение Израиля в мае атаковать Иран

NYT: Трамп не поддержал план Израиля нанести удар по ядерным объектам Ирана
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Reuters

Соединенные Штаты не разрешили Израилю в мае прошлого года нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщает газета New York Times (NYT).

По словам собеседников издания, израильское руководство было убеждено в том, что Вашингтон примет активное участие в подготовке удара и обеспечит Израилю защиту от возможного ответа Исламской Республики. Предполагалось, что атака позволит по меньшей мере на год парализовать возможности Ирана по разработке ядерного оружия.

Однако президент США Дональд Трамп решил дипломатически урегулировать разногласия с Тегераном и сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что не поддержит проведение военной операции против Ирана.

11 апреля New York Times сообщила, что президент Масуд Пезешкиан надавил на верховного лидера Ирана Али Хаменеи и попросил позволить провести переговоры с США.

Ранее в США заявили, что Иран может исчезнуть «к сентябрю».

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