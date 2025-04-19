Страна-посредник высказалась о переговорах Ирана и США

МИД Омана: США и Иран обсуждают соглашение по развитию мирного атома Тегераном

Министерство иностранных дел Омана, выступающее посредником на переговорах США и Ирана, сообщило, что две стороны обсуждают соглашение, которое позволит Исламской Республике сохранить возможность для развития мирной ядерной энергетики. Заявление приводит ТАСС.

«Стороны договорились перейти к следующему этапу своих переговоров, направленных на заключение справедливого, прочного и обязывающего соглашения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данный договор должен обеспечить Ирану «полную свободу от ядерного оружия и санкций», а также позволит сохранить его возможности для развития мирной ядерной энергетики.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон согласовали организацию встреч технических групп, они стартуют в Омане 23 апреля.

Ранее в Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии.