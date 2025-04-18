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План США по урегулированию включает отказ от обсуждения членства Киева в НАТО

Bloomberg: план США по урегулированию содержит отказ Украины от членства в НАТО
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Предложение США по урегулированию украинского конфликта, которое было озвучено в Париже, подразумевает отказ Украины от обсуждений о членстве в НАТО. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в документ вошли краткое изложение условий прекращения боевых действий, а также ослабление санкций в отношении Москвы в случае длительного прекращения огня.

Кроме того, отмечает Bloomberg, предложения включают в себя отказ от обсуждений членства Украины в НАТО. Еще одной важной деталью назван пункт, который подразумевает, что перешедшие под контроль России территории останутся за ней.

Таким образом, согласно предложению, конфликт будет заморожен с сохранением текущих линий контроля. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности «отойти» от переговоров при отсутствии прогресса, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения боевых действий.

Переговоры в Париже включали встречи президента Франции Эммануэля Макрона с спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, а также обсуждения с участием Германии, Великобритании и Украины.

Ранее заявление Рубио сочли плохим знаком для Украины.

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