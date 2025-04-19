В Венгрии высказались против вступления Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Европейский союз даст карт-бланш на продолжение военного конфликта в стране, у которой в настоящий момент нет ни четких границ, ни суверенитета. Об этом на своей странице в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это план Брюсселя, а не наш. <...> И они ожидают, что налогоплательщики ЕС будут финансировать миллионную армию в течение десятилетий. Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», — заявил он.

В апреле стало известно, что Еврокомиссия предложила полностью экономически интегрировать Украину в Евросоюз, не дожидаясь ее вступления в ЕС.

Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщал, что интеграция Украины в Евросоюз обойдется странам сообщества в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза.

Расходы на восстановление Украины, по самым скромным оценкам, составят $500 млрд, в то время как украинские источники утверждают, что она может составить до €1 трлн. По словам Орбана, поддержание деятельности страны обойдется в $100 млрд в год и большую часть этих расходов также придется нести ЕС.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье.