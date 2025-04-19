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В Госдуме ответили Трампу пословицей на заявление по Украине

Шеремет о выходе США из мирного процесса: взялся за гуж – не говори, что не дюж
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Kevin Mohatt/Reuters

Президенту США Дональду Трампу нужно отбросить мысли о выходе Вашингтона из переговорного процесса по Украине. Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж. Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции», — подчеркнул он.

Шеремет напомнил, что сегодня именно Киев саботирует мирный процесс.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс.

При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется идти на такой шаг.

18 апреля госсекретарь Марко Рубио также отметил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Ранее Трамп прокомментировал ход переговоров с Россией по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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