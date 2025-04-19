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В МИД РФ отреагировали на срыв поездки молдавского архиепископа в Израиль

МИД: РФ призывает мировые структуры дать оценку действиям Кишинева против РПЦ
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Владимир Баранов/РИА Новости

Срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем является злостным выпадом против канонической православной церкви, российская сторона призывает международное сообщество дать оценку действиям правительства Молдавии. Об этом говорится в комментарии посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича.

«Расцениваем данный преднамеренный шаг, вызвавший в самой Молдавии и за ее пределами широкий негативный резонанс, как очередное проявление антинародного курса молдавских правителей, их политики двойных стандартов. Нет сомнений, что налицо злостный выпад против канонической православной церкви Молдовы», — заявил он.

По словам посла, около 70% жителей Молдавии являются приверженцами православия. Аскальдович подчернул, что инцидент с епископом можно охарактеризовать, как попытку нарушить единство православной веры в стране.

Накануне вторая попытка Маркелла покинуть Молдавию и отправиться в Израиль была пресечена правоохранительными органами республики. Он планировал вылететь 18 апреля в Страстную пятницу и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем.

Ранее в Молдавии обвинили власти во враждебности к православной церкви.

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