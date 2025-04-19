Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина исключения Вулина из правительства Сербии

ТАСС: вице-премьера Сербии Вулина убрали из правительства из-за давления Запада
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Занимавший пост вице-премьера Сербии Александар Вулин, известный своей поддержкой России, не был включен в новое правительство из-за давления Запада на президента республики Александара Вучича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Александара Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — заявил собеседник агентства.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду, что вице-премьер Сербии Александар Вулин не войдет в состав нового кабинета министров республики.

Таким образом представитель Европейского союза отреагировала на слова сербского политика о том, что его страна никогда не станет членом регионального содружества. При этом Вулин не исключил возможности вступления республики в БРИКС.

16 апреля председатель основанной Вулиным партии «Движение социалистов» Боян Торбица заявил, что политика не включили в состав нового правительства Сербии.

Ранее СМИ рассказали, в каком случае ЕС откажет Сербии в членстве в союзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами