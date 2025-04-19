Занимавший пост вице-премьера Сербии Александар Вулин, известный своей поддержкой России, не был включен в новое правительство из-за давления Запада на президента республики Александара Вучича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Александара Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — заявил собеседник агентства.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду, что вице-премьер Сербии Александар Вулин не войдет в состав нового кабинета министров республики.

Таким образом представитель Европейского союза отреагировала на слова сербского политика о том, что его страна никогда не станет членом регионального содружества. При этом Вулин не исключил возможности вступления республики в БРИКС.

16 апреля председатель основанной Вулиным партии «Движение социалистов» Боян Торбица заявил, что политика не включили в состав нового правительства Сербии.

Ранее СМИ рассказали, в каком случае ЕС откажет Сербии в членстве в союзе.