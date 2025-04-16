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Говорившего о дружбе с Россией вице-премьера Сербии не позвали в новый кабмин

Вице-премьер Сербии Вулин не войдет в состав нового правительства
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Высказывавшегося о поддержке России вице-премьера Сербии Александара Вулина не включили в состав нового правительства республики, сообщил председатель основанной Вулиным партии «Движение социалистов» Боян Торбица. Об этом пишет РИА Новости.

Торбица признал, что присутствие Вулина в кабмине отвечало бы интересам сербского народа, и отметил его большой вклад в работу правительства, а также в сотрудничество со странами БРИКС, включая Россию и Китай.

При этом глава социалистов заявил, что партия не станет вступать в конфронтацию с правящей Сербской прогрессивной партией президента Александара Вучича, так как «слишком долго идем вместе в нашей борьбе за лучшее будущее Сербии».

Вулин неоднократно выступал за тесные партнерские отношения с РФ. В октябре 2024 года он даже заявил, что готов «до последнего дня своей жизни» сражаться за дружбу с Россией. Против его вхождения в обновленный состав кабмина активно выступали в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что ЕС пригрозил Сербии отказом в членстве в случае визита Вучича на парад 9 мая.

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