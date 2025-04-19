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В Госдуме объяснили, почему РФ расторгла соглашения по Баренцеву региону

Депутат Белик: РФ расторгла соглашения по Баренцеву региону из своих интересов
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Павел Львов/РИА Новости

Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что соглашения о сотрудничестве в Баренцевом регионе утратили для России смысл, поэтому она их расторгла. Его слова приводит RT.

«Наша страна действует исходя из собственных интересов», — отметил он.

По его словам, Россия прекратит уплачивать ежегодный взнос в бюджет Международного Баренцева секретариата.

Белик добавил, что реакцию РФ вызвало «нежелание западных стран развивать сотрудничество в Баренцевом регионе, их откровенное наплевательское отношение к архитектуре безопасности».

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о денонсации соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю, подписанного в 2007 году и предполагающего создание Международного Баренцева секретариата для развития сотрудничества в этом море и Евроарктическом регионе.

Ранее посол рассказал о перспективах сотрудничества России и Норвегии.

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