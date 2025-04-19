Россия разрывает соглашение по Баренцеву морю. Дальше без Норвегии, Финляндии и Швеции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю, подписанного в 2007 году и предполагающего создание Международного Баренцева секретариата для развития сотрудничества в этом море и Евроарктическом регионе. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Также российская сторона денонсирует соглашение 2008 года о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, которое было заключено странами СБЕР — Совета Баренцева/Евроарктического региона (в него входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция).
Министерству иностранных дел поручено уведомить Международный Баренцев секретариат о принятом решении и прекратить уплату членских взносов.
После начала СВО
Россия покинула Совет Баренцева/Евроарктического региона в 2023 году. Москва заявила, что деятельность совета с марта 2022 года «фактически парализована».
«Убеждены, что сиюминутная политическая конъюнктура, которой руководствуются наши североевропейские соседи, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших «партнерах»», – подчеркивали в российском МИД.
СБЕР был создан в 1993 году на встрече министров иностранных дел России и стран Северной Европы в норвежском городе Киркенес, а в 2022-м страны — участницы объявили, что приостанавливают сотрудничество с РФ.
Изначально он создавался как орган межправительственного взаимодействия России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Комиссии Европейских сообществ «в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры».
Кроме того, в 1998 году страны-члены СБЕР подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию Баренцевой/Евроарктической транспортной зоны (БЕАТА). Основная его цель — создание эффективной и устойчивой транспортной системы в Баренцевом регионе с хорошей внутренней связью между странами-участницами и с хорошим каналом связи с мировыми рынками.
Спикер финского парламента Юсси Халла-ахо призывал сохранить СБЕР, несмотря на уход Москвы, но вскоре Хельсинки тоже покинул объединение.
Договор с Литвой
В октябре правительство Литвы разорвало договор о торговом мореплавании с РФ спустя 30 лет после заключения. Сейчас трансграничное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами полностью приостановлено, что и создало повод для денонсации соглашения, отмечали ранее в Москве.
На практике Литва приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией еще в начале конфликта на Украине.
Соглашение о торговом мореплавании было подписано двумя бывшими республиками СССР в 1993 году и предполагало, что страны будут всячески способствовать свободе морского судоходства.
Закрытая сухопутная граница
Также сегодня стало известно, что власти Финляндии оставили границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления.
«16 апреля правительство приняло решение оставить закрытыми пограничные переходы и централизовать прием заявлений на убежище. Решение действует до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте финского кабмина.
До 7 июля Хельсинки обязан дать объяснения Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) по поводу закрытия границы с РФ.