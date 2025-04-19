Россия разрывает соглашение по Баренцеву морю. Дальше без Норвегии, Финляндии и Швеции

Россия разорвала соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом море, а также соглашение со странами – участницами Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области ЧС. Совет создавался более 30 лет назад как орган межправительственного взаимодействия «в интересах обеспечения устойчивого развития региона».

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю, подписанного в 2007 году и предполагающего создание Международного Баренцева секретариата для развития сотрудничества в этом море и Евроарктическом регионе. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Также российская сторона денонсирует соглашение 2008 года о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, которое было заключено странами СБЕР — Совета Баренцева/Евроарктического региона (в него входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция).

Министерству иностранных дел поручено уведомить Международный Баренцев секретариат о принятом решении и прекратить уплату членских взносов.

После начала СВО

Россия покинула Совет Баренцева/Евроарктического региона в 2023 году. Москва заявила, что деятельность совета с марта 2022 года «фактически парализована».

«Убеждены, что сиюминутная политическая конъюнктура, которой руководствуются наши североевропейские соседи, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших «партнерах»», – подчеркивали в российском МИД.

СБЕР был создан в 1993 году на встрече министров иностранных дел России и стран Северной Европы в норвежском городе Киркенес, а в 2022-м страны — участницы объявили, что приостанавливают сотрудничество с РФ.

Изначально он создавался как орган межправительственного взаимодействия России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Комиссии Европейских сообществ «в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры».

Кроме того, в 1998 году страны-члены СБЕР подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию Баренцевой/Евроарктической транспортной зоны (БЕАТА). Основная его цель — создание эффективной и устойчивой транспортной системы в Баренцевом регионе с хорошей внутренней связью между странами-участницами и с хорошим каналом связи с мировыми рынками.

Спикер финского парламента Юсси Халла-ахо призывал сохранить СБЕР, несмотря на уход Москвы, но вскоре Хельсинки тоже покинул объединение.

Договор с Литвой

В октябре правительство Литвы разорвало договор о торговом мореплавании с РФ спустя 30 лет после заключения. Сейчас трансграничное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами полностью приостановлено, что и создало повод для денонсации соглашения, отмечали ранее в Москве.

На практике Литва приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией еще в начале конфликта на Украине.

«Путин вернул рыбу». Госдума запретила британцам рыбачить в Баренцевом море Госдума приняла законопроект о денонсации действовавшего почти 70 лет соглашения... 21 февраля 20:36

Соглашение о торговом мореплавании было подписано двумя бывшими республиками СССР в 1993 году и предполагало, что страны будут всячески способствовать свободе морского судоходства.

Закрытая сухопутная граница

Также сегодня стало известно, что власти Финляндии оставили границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления.

«16 апреля правительство приняло решение оставить закрытыми пограничные переходы и централизовать прием заявлений на убежище. Решение действует до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте финского кабмина.

До 7 июля Хельсинки обязан дать объяснения Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) по поводу закрытия границы с РФ.