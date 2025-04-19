Абхазия оказалась полностью обесточена

Вся Абхазия обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии. Об этом сообщили в «Черноморэнерго».

«В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», — говорится в сообщении.

До этого гид по Абхазии Руслан Тугуш заявлял, что на фоне старта авиасообщения между Россией и Абхазией с мая этого года число проданных россиянам в южную страну билетов увеличилось вчетверо. Опасаться, что страна не справится с наплывом туристов, не стоит — путешественники не столкнутся с отключениями воды и электричества.

В этом году на майские праздники многие россияне планируют поехать в Абхазию — на это направление жители оформили в четыре раза больше заказов, чем годом ранее. С 1 мая между Россией и Абхазией стартует авиасообщение — рейсы будут выполняться в аэропорт Сухума. Также с 1 мая также начнет курсировать электричка в Сириус из Абхазии. Время в пути составит чуть больше трех часов, стоимость — 360 рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали реже отдыхать в Турции.