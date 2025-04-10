Стало известно, хватит ли на российских туристов в Абхазии света и воды

Гид Тугуш: туристы из РФ в Абхазии не столкнутся с отключением воды и света

На фоне старта авиасообщения между Россией и Абхазией с мая этого года число проданных россиянам в южную страну билетов увеличилось вчетверо. Опасаться, что страна не справится с наплывом туристов, не стоит — путешественники не столкнутся с отключениями воды и электричества, заверил в беседе с 360.ru гид по Абхазии Руслан Тугуш.

Ежегодно представители туристической отрасли в Абхазии готовятся к приему гостей, переходя в усиленный режим работы, отметил Тугуш. Поэтому такие проблемы, как отключение света, нехватка воды туристам не грозят, подчеркнул он.

Что касается дороги от аэропорта Сухума, то, например, до Нового Афона оттуда придется ехать на такси, поездка займет порядка получаса.

«Ценник примерно будет до 1000 рублей. Не думаю, что будет больше, учитывая расстояние», — считает гид.

Он напомнил, что местные таксисты работают с другими мобильными приложениями, отличающимися от российских. Например, можно установить «А-Такси».

В этом году на майские праздники многие россияне планируют поехать в Абхазию — на это направление жители оформили в четыре раза больше заказов, чем годом ранее. С 1 мая между Россией и Абхазией стартует авиасообщение — рейсы будут выполняться в аэропорт Сухума. Также с 1 мая также начнет курсировать электричка в Сириус из Абхазии. Время в пути составит чуть больше трех часов, стоимость — 360 рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали реже отдыхать в Турции.