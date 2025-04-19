На Украине согласились с условиями американского мирного плана

Киев согласен с 90% условий сделки о мире, предложенной Вашингтоном. Об этом в ходе беседы с американскими официальными лицами сообщил министр обороны Украины Рустам Умеров, пишет The New York Post (NYP).

По данным издания, украинские власти поддержали план государственного секретаря США Марко Рубио и теперь ожидают решения российских властей. При этом если Москва не согласится на реализацию инициативы, Вашингтон планирует прекратить свое участие в переговорном процессе.

В статье приводятся слова специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа, который не исключил, что РФ убедят пойти на сделку за счет «пряника». Речь идет о возможной разблокировке российских активов и смягчении санкций.

Как отметил неназванный представитель администрации США, перед подписанием мирного соглашения Украина намерена проработать его пункты, которые касаются линии прекращения огня. В частности, украинский лидер Владимир Зеленский по-прежнему отказывается признать утраченные территории российскими. Но в то же время в Киеве выражают готовность заморозить боевые действия на текущей линии соприкосновения.

17 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ждет от РФ ответа на предложение о прекращении огня на Украине до конца текущей недели. Впоследствии глава государства пригрозил выходом из переговоров, если Москва или Киев попробуют саботировать процесс.

Ранее на Украине ответили на слухи о готовности США признать утраченные территории российскими.