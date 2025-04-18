Глава МИД Ирана назвал возможным достижение ядерной сделки

Иранские власти считают, что сторонам переговоров по ядерной программе Тегерана удастся прийти к соглашению. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи, которого цитирует РИА Новости.

«Те запросы [США], которые будут нереалистичными, лишь снизят возможность договориться... Непрямые переговоры не являются чем-либо сложным или удивительным. Достичь договоренностей возможно», — сказал глава иранского МИД.

Он также высказался о сегодняшних переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым и отметил, что проинформировал главу МИД РФ о содержании переговоров с Соединенными Штатами.

Второй раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

Вашингтон и Тегеран намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной программы.