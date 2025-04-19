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Европу призвали не отрицать очевидное поражение Украины

Аналитик Меркурис: Европа отрицает очевидное поражение Украины
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РИА Новости

Европа отрицает очевидное, продолжая помогать Украине в конфликте и усиливая антироссийскую риторику. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале на YouTube.

«Когда проект Украина провалился, когда политика США поменялась, что сделали европейские лидеры? Они окопались и твердо отрицают очевидное. Их риторика становится все более радикальной», — подчеркнул он.

По словам Меркуриса, европейские страны продолжают и далее осуществлять свои планы относительно помощи Украине.
Британский эксперт в этой связи задался вопросом, кто еще может серьезно верить в победу Украины на фоне серьезных проблем у ВСУ на фронте.

К примеру, до этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что угрозы Германии поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут являться элементом торга и давления Европейского союза на США, чтобы страны ЕС получили место за столом переговоров по украинскому конфликту.

Ранее Медведев a href=«https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/04/18/25591376.shtml»>заявил о быстром урегулировании украинского конфликта при одном условии.

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