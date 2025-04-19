Политолог назвал костюм эмира Катара знаком уважения к встрече с Путиным

Политолог Махмуд: костюм эмира Катара говорит об уважении к встрече с Путиным

Тот факт, что эмир Катара предпочел деловой костюм национальным арабским одеждам, свидетельствует об уважении к официальному характеру встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в беседе с РИА Новости заявил катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд.

«Это можно рассматривать в чисто символическом протокольном контексте. Это отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом Путиным в Кремле, подчеркивает международный характер визита», — сказал эксперт.

По его словам, такого рода детали несут в себе скрытое послание о культурной гибкости и дипломатичности, которые характеризуют Катар и его руководство, не делая это в ущерб самобытности культуры государств Персидского залива.

17 апреля Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе встречи с Путиным он обсудил двусторонние отношения стран и пути их укрепления, а также развитие сотрудничества в различных областях. В частности, российский лидер и эмир Катара поговорили о развитии торгово-экономических отношений РФ и Катара с прицелом на увеличение объемов взаимной торговли. Кроме того, они затронули вопросы, связанные с горячими точками.

Позже Путин поблагодарил эмира Катара и за визит в Россию и назвал их разговор содержательным и полезным для развития связей государств.

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