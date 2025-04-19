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Андрей Макаревич пообещал спеть в Киеве

Андрей Макаревич пообещал выступить в Киеве после завершения конфликта
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Максим Блинов/РИА Новости

Певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) пообещал дать «бешеный концерт» в Киеве после завершения конфликта на Украине. Видео частной беседы музыканта в Израиле опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Собеседник Макаревича поинтересовался, испытывает ли тот чувство вины перед гражданами России. В ответ Макаревич заявил, что не чувствует себя обязанным выступать перед данной аудиторией. Музыкант оборвал диалог нецензурным выражением.

До этого директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный говорил, что музыканта Андрея Макаревича и певицу Лайму Вайкуле необходимо лишить российских государственных наград и званий.

25 марта на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий артистов, которые уехали за границу и оскорбляют Россию.

15 марта стало известно, что Макаревич признался в финансировании Украины.

Ранее Макаревич ответил, скучает ли по России.

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