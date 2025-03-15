Макаревич признался в финансировании Украины

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что финансово помог восстановить одну из больниц на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (признан в РФ иностранным агентом).

«Не хочу хвастаться, это очень некрасиво. Я помогал разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков», — сказал музыкант.

В конце января Макаревич заявил, что он не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как боится за жизнь своего сына, который проживает в Москве. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, могла попасть в столицу России и угрожать жизни его ребенка.

После начала СВО Макаревич покинул Россию. Вместе с женой Эйнат Кляйн он переехал в Израиль. Лидер «Машины времени» утверждал, что перебрался в Израиль из-за скорого рождения сына еще до начала полномасштабного конфликта на Украине. У Макаревича родился ребенок 30 марта 2022 года в Тель-Авиве.

В конце апреля 2022-го группа Макаревича сообщила, что их концерты в РФ отменяют. За границей Макаревич неоднократно выступал против действий России на Украине и в сентябре 2022 года попал в перечень иноагентов. Он прокомментировал это словами «ну наконец-то».

Ранее Макаревич ответил, скучает ли по России.