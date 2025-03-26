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Запашный заявил о необходимости лишить Макаревича и Вайкуле наград и званий РФ

Запашный: Макаревича и Вайкуле следует лишить российских госнаград и званий
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andrey_makarevich/Telegram

Музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и певицу Лайму Вайкуле необходимо лишить российских государственных наград и званий. Об этом РИА Новости заявил директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный.

25 марта на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий артистов, которые уехали за границу и оскорбляют Россию.

В частности, Вайкуле остается кавалером ордена Дружбы, при этом разжигая конфликты между русскими и другими народами. А народный артист РФ Макаревич неоднократно оскорблял население России. При этом и Вайкуле, и Макаревич, находясь за границей, продолжают говорить о наличии у них российских государственных наград. Запашный подчеркнул, что этому надо положить конец.

15 марта сообщалось, что Макаревич признался в финансировании Украины.

Ранее в Госдуме рассказали, почему Макаревича и Галкина не лишили имущества в России.

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