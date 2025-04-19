В США указали на желание Рубио вмешаться в переговоры по Украине

Американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью Sputnik заявил, что госсекретарь США Марко Рубио пытается вмешаться в переговорный процесс на стороне Украины.

Таким образом Риттер прокомментировал слова Рубио о возможном прекращении мирного процесса.

«Заявление Рубио на самом деле во многом усиливает Европу и Украину, потому что теперь все, что им нужно сделать, это затянуть этот вопрос», — отметил эксперт.

Риттер добавил, что Киев и Евросоюз стремятся вывести США из мирного процесса и склонить к продолжению опосредованного конфликта с Россией. Вероятно, это не то направление политики, которое поддерживает президент США Дональд Трамп, подчеркнул Риттер.

До этого президент США Дональд Трамп говорил, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и об урегулировании конфликта, приближается развязка.

Ранее Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.