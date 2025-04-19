Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США указали на желание Рубио вмешаться в переговоры по Украине

Риттер: Рубио пытается вмешаться в процесс переговоров на стороне Украины
close
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью Sputnik заявил, что госсекретарь США Марко Рубио пытается вмешаться в переговорный процесс на стороне Украины.

Таким образом Риттер прокомментировал слова Рубио о возможном прекращении мирного процесса.

«Заявление Рубио на самом деле во многом усиливает Европу и Украину, потому что теперь все, что им нужно сделать, это затянуть этот вопрос», — отметил эксперт.

Риттер добавил, что Киев и Евросоюз стремятся вывести США из мирного процесса и склонить к продолжению опосредованного конфликта с Россией. Вероятно, это не то направление политики, которое поддерживает президент США Дональд Трамп, подчеркнул Риттер.

До этого президент США Дональд Трамп говорил, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и об урегулировании конфликта, приближается развязка.

Ранее Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами