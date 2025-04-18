На Западе предупредили, что доллар может потерять статус мировой валюты

Введение тарифов администрацией Дональда Трампа создает риски для доминирования доллара как мировой резервной валюты, что может привести к потере доверия к США и росту кредитных ставок. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на экономистов.

Доллар десятилетиями обеспечивал США «чрезвычайную привилегию»: снижал стоимость заимствований и позволял влиять на другие страны. Однако, как отмечает AP, тарифная политика Трампа ставит это преимущество под угрозу.

Экономист Калифорнийского университета Барри Эйхенгрин предупредил, что «доверие может исчезнуть в мгновение ока».

«Если доллар лишится статуса безопасной гавани, американцы столкнутся с ростом ставок по ипотеке и автокредитам», — подчеркивает издание.

22 марта Эйхенгрин также заявил, что доллар может утратить роль ведущей мировой валюты из-за политики Дональда Трампа. Он отметил, что Трампу понадобилось всего несколько месяцев, чтобы «ослабить, а то и вовсе разрушить» отношения с другими странами и принцип взаимности.

Ранее стало известно, как торговая война США ударит по России.