Ямпольская возглавила Совет по созданию нового российского стиля

Елена Ямпольская, советник президента РФ, стала председателем Совета по формированию нового российского стиля в оформлении государственных материалов. Совет создан при Национальном центре «Россия» с участием экспертов, вузов и региональных специалистов. Об этом сообщила пресс-служба центра.

На совещании 18 апреля с участием федеральных чиновников, дизайнеров и архитекторов решили разработать стиль, который создаст «ощущение родного дома» в общественном пространстве.

«Без пафосных фраз и громких лозунгов. Работа начнется на базе НЦ «Россия». Наша задача — гармоничный дизайн, отражающий национальную идентичность», — подчеркнула Ямпольская, поблагодарив Владимира Путина за поддержку инициативы.

Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул необходимость структурированного подхода к реализации проекта.

Гендиректор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова рассказала, что ряд практических шагов в этом направлении уже был предпринят.

Ранее мужчину задержали за призыв публично сжечь депутата Ямпольскую.