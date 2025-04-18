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Ямпольская возглавила Совет по созданию нового российского стиля

Ямпольская стала председателем Совета по формированию нового российского стиля
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Пресс-служба Елены Ямпольской

Елена Ямпольская, советник президента РФ, стала председателем Совета по формированию нового российского стиля в оформлении государственных материалов. Совет создан при Национальном центре «Россия» с участием экспертов, вузов и региональных специалистов. Об этом сообщила пресс-служба центра.

На совещании 18 апреля с участием федеральных чиновников, дизайнеров и архитекторов решили разработать стиль, который создаст «ощущение родного дома» в общественном пространстве.

«Без пафосных фраз и громких лозунгов. Работа начнется на базе НЦ «Россия». Наша задача — гармоничный дизайн, отражающий национальную идентичность», — подчеркнула Ямпольская, поблагодарив Владимира Путина за поддержку инициативы.

Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул необходимость структурированного подхода к реализации проекта.

Гендиректор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова рассказала, что ряд практических шагов в этом направлении уже был предпринят.

Ранее мужчину задержали за призыв публично сжечь депутата Ямпольскую.

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