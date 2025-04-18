В России начнется формирование нового государственного стиля

В формировании нового российского стиля важна важна системная работа с опорой на традиционные ценности и культурный код России. Об этом на совещании, посвященном началу работы над формированием нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций, рассказала советник президента России Елена Ямпольская.

Мероприятие прошло в национальном центре «Россия» и собрало представителей федеральных органов власти, ведущих вузов, экспертов в области дизайна, архитектуры и региональных специалистов.

«Довольно много сил было потрачено нами на привлечение мотивов и образов наших знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство, в общественную среду. Но до сих пор не было возможности вести работу по созданию национально ориентированной среды системно, с охватом на 360 градусов», — сказала Ямпольская.

По ее словам, начало работы в этом направлении будет положено на базе национального центра «Россия».

Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул необходимость структурированного подхода к реализации проекта.

«Формирование нового российского стиля — это не просто творческая задача, а стратегически важное направление государственной политики в сфере визуальных коммуникаций. Требуется четкая и планомерная работа, которая должна включать создание соответствующей нормативной базы и вовлечение всех заинтересованных органов власти», — сказал он.

По его словам, системный подход позволит сформировать визуальную среду, отражающую национальную идентичность и укрепляющую культурный суверенитет страны.

Гендиректор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова рассказала, что ряд практических шагов в этом направлении уже был предпринят.

«Это и создание филиалов национального центра в регионах, и подписание меморандумов с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» о совместной работе над визуальным образом России. Недавно мы также провели масштабную встречу экспертов для обсуждения будущего архитектуры нашей страны. Создание нового российского стиля станет логичным продолжением этой работы», — сообщила она.

По предложению участников было принято решение о создании совета при национальном центре «Россия» по формированию нового российского стиля под руководством Елены Ямпольской.