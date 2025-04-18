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Экс-глава диаспоры призвал узбеков к экспансии в России

Readovka: экс-глава узбекской диаспоры Москвы призвал к экспансии в России
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Экс-глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмоилов призвал к узбекской культурной и национальной экспансии в России. Его интервью цитирует Telegram-канал Readovka.

Исмоилов утверждает, что узбекская культура в России должна быть на каждом шагу — он включил в эту экспансию расширение сетей чайхан и экспорта в Россию узбекских товаров. Бывший глава диаспоры также утверждает, что Узбекистан обладает большим демографическим потенциалом — якобы население страны может вырасти до 100 млн человек. В связи с этим, как считает Исмоилов, узбеки будут расселяться на территории России.

Исмоилов добавил, что является одним из лидеров по оказанию миграционных услуг, в том числе по вопросам получения российского гражданства, разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).

В свою очередь депутат Михаил Матвеев поделился с «Газетой.Ru» мнением о том, что идею президента США Дональда Трампа платить мигрантам за самодепортацию не получится воплотить в России — у государства нет лишних денег, а у самих мигрантов нет экономической заинтересованности.

По мнению Матвеева, мигранты воспринимают Россию как «дойную корову». Он считает, что приезжие должны понимать неправильность нелегального нахождения в РФ, а не ждать, что им заплатят за выезд.

Ранее стало известно, что власти США хотят депортировать 1 млн мигрантов за год президентства Трампа.

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