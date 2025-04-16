В Госдуме заявили, что идея Трампа платить мигрантам за выезд не будет работать в России

Идею президента США Дональда Трампа платить мигрантам за самодепортацию не получится воплотить в России — у государства нет лишних денег, а у самих мигрантов нет экономической заинтересованности. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Михаил Матвеев.

«Методы Трампа не вполне применимы в России с учетом, мягко говоря, разных финансовых возможностей правительства Соединенных Штатов и правительства Российской Федерации. США могут напечатать долларов сколько угодно, им их не жалко отдавать. В России печать рублей строго контролируется международными финансовыми институтами тех же самых Соединенных Штатов, поэтому у нас лишних денег нет. И, на мой взгляд, в принципе здесь нет экономической заинтересованности у нелегального мигранта, потому что он приезжает в Россию зарабатывать деньги. У него на родине деньги зарабатывать негде, поэтому невозможно ему предложить ту сумму денежную, которая бы его, условно говоря, прокормила, дала возможность ему, уехав на родину, там спокойно на эти выплаченные деньги жить», — сказал он.

По мнению Матвеева, мигранты воспринимают Россию как «дойную корову». Он считает, что приезжие должны понимать неправильность нелегального нахождения в РФ, а не ждать, что им заплатят за выезд.

«Россия по отношению к мигрантам и так применяет в основном пряник, а не кнут. Россия для них — это дойная корова, куда можно приезжать вместе с семьями, получать здесь различные льготы, ходить по улицам в никабах, что на родине им запрещают. И в этом плане вряд ли они захотят от этих всех льгот отказаться, поэтому эффективнее применять не пряник, а кнут, что в принципе в какой-то начальной форме мы в ближайшее время, с конца апреля, и увидим, когда закончит действовать льготный период для легализации нелегальных мигрантов, и в полном объеме начнет работать реестр контролируемого пребывания мигрантов с блокировкой их счетов, с невозможностью приобретения билетов, недвижимости, транспортных средств и так далее, с фактически принуждением к выезду либо к легализации. Я считаю, что мигранты должны понимать, что нелегальное нахождение в стране приводит к большим проблемам для них, и поэтому нелегально находиться в России не нужно. А вовсе не то, что вот они заехали нелегально, здесь мы их поймать не можем, каждому будем платить, к примеру, по 100 тысяч рублей, чтобы они эти деньги взяли и выехали», — добавил он.

Депутат уверен, что реализация такой идеи приведет к еще большему потоку нелегальных мигрантов и коррупции.

«Это только будет приводить к расцвету коррупции, и, почувствовав очередную халяву от бездонной российской бочки, мигранты хлынут получать эти деньги для того, чтобы выехать, а потом через какое-то время въехать. С учетом колоссального мигрантского лобби во всех структурах власти неудивительно, что если после того, как они выедут, получив необходимые деньги, будет продавлена какая-нибудь очередная амнистия, как это уже бывало в отношении тех, кому был запрещен въезд в Россию из стран Средней Азии, и они опять сюда въедут. И так будут бесконечно доить Россию как за то, что они сюда въезжают, так и за то, что они отсюда выезжают. Поэтому, на мой взгляд, идея Трампа в России малореализуемая. Если только не построить забор, стену на границе со Средней Азией», — пояснил он.

До этого президент США Дональд Трамп пообещал давать деньги нелегальным мигрантам за самостоятельный выезд из США. Средства на это будут выделяться в рамках программы «самодепортации». При этом, по его словам, те мигранты, которые «будут вести себя хорошо», получат право вновь приехать в Штаты «так быстро, как это возможно».

Ранее стало известно, что власти США хотят депортировать 1 млн мигрантов за год президентства Трампа.