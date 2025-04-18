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Политолог оценил итоги встречи США с союзниками в Париже

Политолог Ткаченко: ЕС не стоит надеяться на возвращение к диалогу по Украине
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Gleb Garanich/Reuters

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в интервью газете «Взгляд» оценил итоги встречи представителей США, Украины и стран Европы в Париже. По мнению эксперта, мероприятие не стоит рассматривать как полноценное вовлечение европейцев в переговорный процесс, а скорее как попытку Евросоюза уговорить Белый дом учесть их интересы.

«Во Франции, начав радоваться тому, что их вернули за стол переговоров, несколько поспешили. Вопрос о том, будут ли европейцы полноценно участвовать в треке по Украине, во многом зависит от позиции России. Москва же видит: Европа все еще настроена на продолжение конфликта, на обострение ситуации», — отметил Ткаченко.

Он допустил, что ключевой темой встречи, все же, была не Украина, а торговые отношения между странами.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС, Соединенные Штаты представили своим союзникам инициативу по разрешению конфликта на Украине, которая включает в себя смягчение санкций против России.

Согласно предложению, конфликт будет заморожен с сохранением текущих линий контроля, а вопрос вступления Украины в НАТО временно снят с повестки. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности «отойти» от переговоров при отсутствии прогресса, тогда как вице-президент Джэй Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения боевых действий.

Ранее Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.

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