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Политолог объяснил, сможет ли Польша укрыться под ядерным зонтиком Франции

Политолог Анпилогов: Польша не сможет разместить у себя ядерное оружие Франции
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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал намерение Польши разместить на своей территории французское ядерное оружие. По словам эксперта, у Франции нет ресурсов для защиты Европы атомным зонтиком. К тому же Париж не получит никаких экономических и политических преимуществ от помощи другим странам Евросоюза.

«Польша хочет представлять из себя некую серьезную геополитическую силу, имеющую ядерное оружие. Но для этого нужна работа целого поколения ученых и инженеров, сотни миллиардов долларов и мобилизационная экономика, чего у Варшавы нет», — отметил Анпилогов.

Он добавил, что, несмотря на полный цикл производства ядерного оружия во Франции, Париж способен защитить лишь себя, поскольку в распоряжении имеет всего три эскадрильи истребителей и может обеспечить постоянное дежурство только одного подводного ракетоносца.

18 апреля президент Польши Анджей Дуда призвал защитить его страну от «российской угрозы» с помощью ядерного оружия Франции.

По информации Bloomberg, глава государства также потребовал от польских чиновников и дальше призывать Вашингтон предоставить Варшаве доступ к его атомным вооружениям. По мнению Дуды, две эти инициативы «не противоречат и не исключают друг друга».

Ранее в Польше заявили, что Украина намеренно провоцировала конфликт с Россией.

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