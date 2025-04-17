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В Польше заявили, что Украина намеренно провоцировала конфликт с Россией

Mysl Polska: Киев умышленно провоцировал конфликт с Москвой
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Власти Украины осознавали последствия попыток вступления в Североатлантический альянс, сознательно продолжая провоцировать Россию на конфликт. Об этом сообщает журнал Mysl Polska.

В статье отмечается, что украинское политическое руководство прекрасно осознавало риски противостояния с Россией, а население страны было ослеплено обещаниями о высоком уровне жизни при вступлении в Европейский союз.

Авторы материала назвали Украину «полезным идиотом», который вел по всей стране строительство системы военных укреплений, привлекал иностранных военных советников, перевооружал собственную армию и готовил ее к противостоянию с российской армией.

4 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс гарантировал Украине перспективу членства, но не непосредственное вступление в НАТО по окончании конфликта с Россией.

Ранее Трамп заявил о невозможности вступления Украины в НАТО.

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