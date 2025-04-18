Заявление Рубио сочли плохим знаком для Украины

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в X написал, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине является плохим знаком для Киева.

«Это означает сепаратный мир с Россией и наихудший сценарий как для Европы, так и для Украины», — выразил свое мнение Кошкович.

По его словам, данный шаг приведет к банкротству Евросоюза и военному краху Киева.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио во время визита во Францию заявил, что Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины и траты миллиардов долларов достигли точки, когда необходимо сфокусироваться на иных задачах. Рубио отметил, что США могут «заниматься этим столько, сколько нужно, но не бесконечно и не без прогресса». По его словам, Вашингтон в настоящее время дошел до точки, когда необходимо «сфокусироваться на других задачах».

Ранее Лавров созвонился с Рубио.