Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф встретился с главой «Моссада»

Axios: Уиткофф встретился с главой «Моссада» в Париже
close
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа. Об этом сообщает портал Axios.

Также на встрече присутствовал министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Встреча проходила в неформальной обстановке.

По словам источников, Уиткофф обсудил с израильтянами американо-иранские переговоры по ядерной программе. В ходе встречи представители Израиля пытались повлиять на позицию Вашингтона перед вторым раундом переговоров с Ираном в Риме.

12 апреля сообщалось, что Стив Уиткофф перед встречей с главой России Владимиром Путиным посетил несколько мест в Санкт-Петербурге. Среди них была синагога. Там он встретился с главным раввином Санкт-Петербурга Менахемом Менделем Певзнером, а также с председателем общины Марком Грубаргом. Встреча прошла в преддверии еврейского праздника Песах.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами