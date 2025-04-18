Россия отправила финансовую помощь Приднестровью

Очередной транш российской финансовой помощи для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского.

Выплаты за январь-апрель начнут поступать после пасхальных праздников. Каждый пенсионер получит по 600 приднестровских рублей (около 3,8 тыс. российских рублей) за четыре месяца. Средства будут зачислены на банковские счета 127 тыс. получателей, остальным доставят наличными. Майские и июньские доплаты поступят в начале соответствующих месяцев.

«Средства предназначены для совместных приднестровско-российских доплат к пенсиям», — отметили в пресс-службе.

Размер ежемесячной выплаты сохраняется на уровне 150 приднестровских рублей (более 950 российских рублей).

Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Доплаты получают более 140 тыс. пенсионеров старше 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) независимо от гражданства.

9 апреля депутаты парламента ПМР единогласно утвердили указ главы республики Вадима Красносельского о продлении на ее территории чрезвычайного экономического положения.

Ранее поставки газа в Приднестровье были приостановлены.