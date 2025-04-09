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В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

Парламент Приднестровья на 30 дней продлил режим ЧП в экономике
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Wikimedia Commons

Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду, 9 апреля, единогласно утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении на ее территории чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно указу, режим ЧП в экономике Приднестровья продлили на 30 суток, до 9 мая включительно.

Как говорится в пояснительной записке к документу, соответствующее решение было принято из-за «сохраняющейся чрезвычайной ситуации экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа» в республику, «повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения».

Этот режим действует в ПМР с 11 декабря 2024 года. Его действие в республике продлевается уже четвертый раз.

7 апреля сообщалось, что поставки газа в Приднестровье приостановили на несколько дней по техническим причинам.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские страны, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с Россией. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее премьер Молдавии признал давление Кишинева на Приднестровье по вопросам газа.

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