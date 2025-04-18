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Путин предложил обсудить вопросы противодействия попыткам вовлечения молодежи в криминал

Путин предложил членам Совбеза обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал

Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Об этом пишет РИА Новости.

«Это одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», — отметил глава государства.

Путин предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву выступить с докладом.

В конце марта заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что с началом проведения специальной военной операции «коллективный Запад» и спецслужбы Украины значительно усилили попытки информационно-пропагандистского воздействия на население России. Их целью является вовлечение несовершеннолетних в диверсионно-террористические акции.

По его словам, иностранные спецслужбы активно используют для вербовки возможности социальных сетей, прежде всего, Telegram-каналов, и применяют специальные методики информационного воздействия на психоэмоционально неокрепшее сознание несовершеннолетних.

Гребенкин уточнил, что в прошлом году подобные противоправные деяния совершались в основном путем поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железнодорожной и иной критической инфраструктуры.

Ранее в Госдуме назвали основные угрозы детям в социальных сетях.

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