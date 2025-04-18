По 30-дневному мораторию на взаимные удары по энергетическим объектам и его систематическому нарушению со стороны Киева можно сделать вывод, что США не в состоянии контролировать Украину. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный корреспондент Сергей Воробьев.

«Мы им условно сказали — господа, докажите, что вы можете контролировать своих цепных псов, и тогда мы с вами вообще о чем-то будем разговаривать. Вот вам 30-дневное перемирие по такому-то классу целей. Оно соблюдено не было. То есть американцам четко показали, что они не в состоянии контролировать Украину», — указал журналист.

Соответственно, никакие договоренности с Западом невозможны, добавил он.

Временное ограничение на удары по энергетике действовало с 18 марта по 17 апреля. По данным РИА Новости, за этот период Киев нарушил его 123 раза. Сообщалось, что атаки пришлись на 15 российских регионов: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Запорожскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую и Херсонскую области, а также Крым, ДНР, ЛНР и Краснодарский край.

18 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе нереалистично. По его словам, попытка заключить «энергетическое перемирие» уже была, однако Киев не соблюдал мораторий.

Ранее Небензя указал на поражение Запада в принуждении Зеленского к мораторию.