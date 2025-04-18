«Единая Россия» ведет непубличные контакты с партиями стран Запада

Зампред комиссии генерального совета «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов рассказал, что партия находится в контакте с рядом партий западных стран. Его слова приводит ТАСС.

«Единая Россия» ведет контакты с партиями западных стран. Эти дружественные нам партии в недружественных странах работают в сложной обстановке, но контакты есть», — сказал он.

По его словам, контакты ведутся как очно, так и по видеоконференцсвязи.

Также проводятся встречи на нейтральных площадках с представителями партий Германии, Франции, Великобритании, Японии, Южной Кореи и других, отметил Климов. В том числе рабочие контакты сохраняются с представителями США.

Климов добавил, что контакты не афишируются публично из уважения к просьбам представителей Запада.

20 февраля глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявлял, что его ведомство никогда не прекращало контакты с западными спецслужбами.

Ранее в США заявили о расколе единого Запада.