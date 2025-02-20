Бортников рассказал, что ФСБ не прерывала контакты с западными спецслужбами

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что его ведомство никогда не прекращало контакты с западными спецслужбами. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Александра Юнашева.

Также он прокомментировал возможность личных встреч с представителями США в ближайшее время.

«Не знаю, все зависит от того, насколько это целесообразно», — отметил Бортников.

В декабре председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК заявил, что о попытках создания в России очагов напряженности со стороны западные спецслужб. До этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением для западных спецслужб, при этом у США начались провалы на этом направлении.

Ранее глава ФСБ рассказал, к чему Британия и США подталкивают Украину.