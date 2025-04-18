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Песков ответил на вопрос о приостановке продажи подразделения Raiffeisen Bank

Песков: Кремлю неизвестно о приостановке продажи подразделения Raiffeisen Bank
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Shutterstock

Кремль ничего не знает о возможной приостановке продажи подразделения Raiffeisen Bank International в России. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам ничего неизвестно. Банк здесь, он продолжает функционировать. Были разные заявления из банка», — сказал он.

Накануне газета Financial Times сообщила, что австрийский банк Raiffeisen Bank International приостановил процесс продажи своего российского подразделения. Газета уточнила, что это происходит в связи с улучшением отношений между Россией и США.

В то же время, подчеркивает издание, Raiffeisen соблюдает требования Европейского центрального банка по сворачиванию бизнеса в России. Банк уже понес убытки из-за судебных решений, лишившись почти миллиарда долларов в последнем квартале.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что крупнейшие западные банки теряют возможность покинуть российский рынок.

Ранее сенатор заявила о неформальных санкциях против россиян.

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