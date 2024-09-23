Сенатор заявила о неформальных санкциях против россиян

Сейчас действует много всевозможных неформальных санкций против России и россиян, которые включают в себя социокультурные, образовательные и экономические ограничения. Их стремятся ввести страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Япония и ряд скандинавских стран. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Неформальные санкции включают ограничение воздушного пространства для российских самолетов, запрет на продажу и обмен услуг между Россией и Евросоюзом, ограничение на оказание услуг гражданам РФ, ограничение доступа к хранению информации на облачных сервисах, разрыв связей в научной и культурной сферах, ограничение вещания российских каналов на территории «недружественных стран», ограничения на поездки, создающие трудности для россиян, которые занимаются бизнесом или учебой за границей, а также планируют путешествовать», — перечислила Епифанова.

По ее словам, россияне могут сталкиваться с проблемами при открытии счетов в иностранных банках, осуществлении денежных переводов и использовании различных платежных систем. Сенатор обратила внимание, что есть случаи, когда иностранные организации, университеты, спортивные ассоциации и культурные институты вводят неформальные бойкоты России.

По мнению Епифановой, Россия может использовать самые разные методы, чтобы снизить негативное воздействие неформальных санкций. Этому, например, может способствовать сотрудничество с дружественными странами, с международными научными, образовательными и культурными организациями, которые продолжают сотрудничество с Россией, рекомендовала сенатор.

С 2022 года против России ввели более 15 тыс. санкций.

Ранее сообщалось , что турецкие банки намерены полностью отказаться от сделок с Россией.