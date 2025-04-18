Raiffeisen Bank приостановил продажу бизнеса в России

Австрийский банк Raiffeisen Bank International приостановил процесс продажи своего российского подразделения. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Raiffeisen Bank International прекратил попытки продать свое подразделение в стране», — говорится в публикации.

Газета уточнила, что это происходит в связи с улучшением отношений между Россией и США. Банк под давлением зарубежных властей на протяжении долгого времени рассматривает возможность выхода из бизнеса в России, но судебные разбирательства и заморозка акций усложнили этот процесс.

«Теперь, когда намечается сближение между США и Россией, Raiffeisen решил остановить попытки продажи, чтобы оценить политическую ситуацию, — отмечает Financial Times.

В то же время, подчеркивает издание, Raiffeisen продолжает соблюдать требования Европейского центрального банка по сворачиванию бизнеса на территории России. Банк уже понес убытки из-за судебных решений, лишившись почти миллиарда долларов в последнем квартале.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что крупнейшие западные банки теряют возможность покинуть российский рынок.

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