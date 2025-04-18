Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советник Макрона заявил о включении европейских стран в переговоры по Украине

SkyNews: три европейские страны присоединились к переговорам по Украине
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Ряд европейских государств присоединились к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал SkyNews со ссылкой на советника президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник рассказал, что теперь в обсуждении принимают участие еще три страны — Франция, Германия и Великобритания. При этом они ищут способ решения проблемы с учетом «европейских амбиций».

«Важно, что <...> в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», — отметил советник Макрона.

Он уточнил, что в Елисейском дворце состоявшийся диалог оценили как «конструктивный». По словам источника, в ходе переговоров их участникам удалось «сблизить позиции» по ситуации на Украине.

17 апреля в столице Франции состоялась встреча Эммануэля Макрона с государственным секретарем США Марко Рубио и специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Кроме того, в переговорах принял участие советник кабинета министров Великобритании по безопасности Джонатан Пауэлл. Ключевыми темами обсуждения стали урегулирование украинского кризиса, ситуация на Ближнем Востоке и таможенные пошлины.

Ранее в Госдепе США оценили встречу по Украине, прошедшую во французской столице.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами