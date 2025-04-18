Советник Макрона заявил о включении европейских стран в переговоры по Украине

SkyNews: три европейские страны присоединились к переговорам по Украине

Ряд европейских государств присоединились к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал SkyNews со ссылкой на советника президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник рассказал, что теперь в обсуждении принимают участие еще три страны — Франция, Германия и Великобритания. При этом они ищут способ решения проблемы с учетом «европейских амбиций».

«Важно, что <...> в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», — отметил советник Макрона.

Он уточнил, что в Елисейском дворце состоявшийся диалог оценили как «конструктивный». По словам источника, в ходе переговоров их участникам удалось «сблизить позиции» по ситуации на Украине.

17 апреля в столице Франции состоялась встреча Эммануэля Макрона с государственным секретарем США Марко Рубио и специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Кроме того, в переговорах принял участие советник кабинета министров Великобритании по безопасности Джонатан Пауэлл. Ключевыми темами обсуждения стали урегулирование украинского кризиса, ситуация на Ближнем Востоке и таможенные пошлины.

Ранее в Госдепе США оценили встречу по Украине, прошедшую во французской столице.