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В ФРГ раскритиковали позицию МИД Германии по празднованию юбилея Победы

В Бранденбурге раскритиковали позицию МИД Германии по празднованию юбилея Победы
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Markus Schreiber/AP

Депутат регионального парламента (ландтага) федеральной земли Бранденбург Зина Шенбрунн заявила, что рекомендации МИД Германии по недопуску представителей РФ на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию Победы, абсурдны. Ее слова приводит RBB24.

«Я считаю бессмысленным отменять приглашение или не пускать кого-то, то есть высшего представителя какой-либо страны», — сказала она.

По ее словам, «это не цель дипломатии».

Ранее Berliner Zeitung со ссылкой на документ МИД Германии написала о том, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия не допускается.

До этого стало известно, что президент Украины Владимира Зеленский решил противостоять «параду президента РФ Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать наше единство». Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что репетиция парада Победы в России напугала немцев.

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80 лет Победы
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