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США заявили о необходимости понять, возможно ли достичь урегулирования по Украине

Рубио: важно понять, возможно ли достичь мира на Украине в скором времени
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Mariam Zuhaib/AP

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в течение нескольких дней нужно понять, возможно ли достичь урегулирования конфликта на Украине в скором времени. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал «позитивными» переговоры с украинскими представителями в Париже и добавил, что Штаты надеются в ближайшее время получить ответ Киева на предложения Вашингтона.

Рубио отметил, что США готовы помочь урегулировать конфликт, но только если украинская и российская стороны «серьезно настроены на мир».

«Если наши усилия потерпят неудачу в течение нескольких дней, мы сообщим президенту США Дональду Трампу, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом», — подчеркнул он.

17 апреля МИД России сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио. По информации ведомства, госсекретарь США рассказал Лаврову о контактах американской делегации с представителями Украины, Франции и некоторых других европейских стран.

Ранее Трамп назвал вероятную дату подписания сделки по недрам с Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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