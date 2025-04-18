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В Раде заявили, что сделка Украины и США по металлам не содержит гарантий безопасности

Депутат Железняк: в соглашении о недрах не упоминается гарантий безопасности
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РИА «Новости»

Меморандум по подготовке соглашения о недрах, который подписали украинская и американская стороны, не содержит упоминаний о гарантиях безопасности для Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Полную копию документа политик перевел на украинский язык в своем блоге. В приведенном тексте документа не содержится положений о гарантиях безопасности.

«Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины заключают этот Меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения необходимой документации для заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Соединенных Штатов Америки и Украины путем создания инвестиционного фонда восстановления», — говорится в сообщении.

До этого британская газета Financial Times писала, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, подписание самого соглашения может состояться на следующей неделе.

По словам вице-премьера Украины Юлии Свириденко, слова которой приводит FT, полное соглашение «откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами».

Ранее киевский суд арестовал литиевое месторождение на Украине.

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