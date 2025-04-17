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Киевский суд арестовал литиевое месторождение на Украине

NV: суд Киева арестовал литиевое месторождение в Кировоградской области
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Shutterstock

Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины. Об этом сообщает NV.

В публикации отмечается, что месторождение было арестовано по требованию офиса генпрокурора.

Подчеркивается, что арест произошел в рамках дела, расследуемого с 2016 года, о незаконном получении разрешения на добычу лития. Следственные действия решили возобновить, говорится в публикации.

В январе сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под свой контроль Шевченковское месторождение лития, которое являлось крупнейшим на Украине и одним из богатейших в Европе.

Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза Арнольд Ренингард заявлял, что запасов Шевченковского месторождения лития должно было хватить на все нужды ЕС до 2050 года, и требовал не допустить перехода месторождения под контроль РФ. Площадь месторождения — 0,8 квадратных километра, мощность перекрывающих осадочных пород — 70-130 м, запасы подсчитаны до глубины 500 м.

Ранее в США раскрыли, когда начнутся переговоры по ресурсной сделке с Украиной.

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