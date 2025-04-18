Полковник Дэвис: ЕС идет против своих интересов в отношениях с Россией

Политика европейских стран по отношению к России противоречит интересам ЕС. Об этом на своем канале на YouTube заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Европейцам это не выгодно, сейчас им стоило бы присоединиться к мирной инициативе, чтобы начать деэскалацию, наладить отношения. Но они делают все наоборот из-за мнимой российской угрозы», — подчеркнул он.

По словам Дэвиса, конфликт на Украине рано или поздно закончится, а Россия и США никуда не денутся.

Европейские страны включились в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. 17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец назвал переговоры «продуктивными и конструктивными», а Эммануэль Макрон пообещал «удвоить усилия» для достижения мира. Госдепартамент передал участникам переговоров и России «контуры прочного и долгосрочного мира», а Москва выразила готовность к продолжению контактов с США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров созвонился с Рубио.