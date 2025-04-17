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Китай и Малайзия выпустили совместное заявление с оценкой торговых пошлин

Китай и Малайзия совместно осудили произвольные повышения пошлин
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Darley Shen/Reuters

Представители Китая и Малайзии выпустили совместное заявление с критикой повышения торговых пошлин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение.

«Обе стороны будут совместно <...> отвергать односторонние ограничительные меры в сфере торговли, включая произвольные повышения тарифов, которые не соответствуют правилам ВТО», — говорится в документе.

Отмечается также, что стороны привержены открытой и равноправной торговой системе, ядром которой является Всемирная торговая организация.

В начале апреля власти США ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. Китай ответил на этот шаг повышением пошлин на продукцию США до 125%. Ответы на вопросы, кто победит в противостоянии между Китаем и США и какие последствия ждут Россию, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал достижимой сделку с Китаем.

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