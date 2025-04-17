Трамп назвал достижимой сделку с Китаем

Трамп заявил, что верит в достижимость торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в то, что торговая сделка с КНР достижима. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас будет сделка. Думаю, у нас будет очень хорошая сделка с Китаем», — сказал он.

Он еще раз подчеркнул, что США заключат «очень хорошую сделку с Китаем».

Также Трамп отметил, что его не беспокоит возможное сближение Евросоюза и Китая на фоне их торговых разногласий с американской стороной.

В начале апреля власти США ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. Китай ответил на этот шаг повышением пошлин на продукцию США до 125%. Ответы на вопросы, кто победит в противостоянии между Китаем и США и какие последствия ждут Россию, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что туалетный ершик в виде Трампа бьет рекорды продаж в Китае.